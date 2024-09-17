Від системи «Шлях» відключили ще 16 перевізників — Finance.ua

Від системи «Шлях» відключили ще 16 перевізників Сьогодні 10:33

Від системи «Шлях» відключили ще 16 перевізників

Ще 16 перевізників відключені від системи «Шлях» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомила пресслужба Державна служба з безпеки на транспорті.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

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Ідеться, зокрема, про таких операторів: ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович, ФОП Ліхтей Артем Вікторович, ФОП Педорченко Артем Леонідович, ФОП Радомський Дмитро Валерійович, ФОП Яцюра Андрій Миколайович, ФОП Гонтюк Олександр Якович, ФОП Аронець Сергій Анатолійович, ФОП Смульський Олександр Олександрович, ФОП Дубовик Максим Юрійович, ФОП Блаженко Олександр Михайлович, ФОП Таран Вадим Володимирович, ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович, ФОП Колядюк Василь Павлович.

Також від системи відключені товариства з обмеженою відповідальністю «АВТ Глобал», «Мерінжел» і «Макатранс».

Згідно з матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Встановлено, що особи, яким організували виїзд за кордон як водіїв автомобільного транспорту, протягом 60 днів не повернулися в Україну. Тим самим вони порушили чинні правила перетину державного кордону.

Перевізники відключені від системи «Шлях» на три місяці.

«На розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення», — заявили в Укртрансбезпеці.

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