Від початку війни Україна отримала понад 500 тисяч тонн гумвантажів - ОП — Finance.ua
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Від початку війни Україна отримала понад 500 тисяч тонн гумвантажів - ОП

Вчора 10:32Казна та Політика
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Від початку війни Україна отримала понад 500 тисяч тонн гумвантажів - ОПВід початку війни Україна отримала понад 500 тисяч тонн гумвантажів - ОП
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надійшло понад 503,6 тис. тонн гуманітарних вантажів з-за кордону.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.
«Активна агресія росії проти України триває вже понад 100 днів. Важлива частина допомоги, яку отримують українці — гуманітарні вантажі з різних країн. З перших днів через державний кордон Україна отримала більш як пів мільйона тонн — 503 629 тонн», — зазначив Тимошенко.
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За його даними, понад 40% гуманітарних вантажів отримано через Львівську митницю, 23% — через Волинську, а 14% — через Закарпатську. Переважно це продукти, одяг та взуття, засоби гігієни, ліки та медичні товари, товари військового призначення, транспортні засоби, в тому числі машини швидкої допомоги, технічні засоби та генератори.
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«Найбільшу частину допомоги отримують благодійні організації — це понад 15% вантажів, трохи менше — 13% — прямують до обласних військових адміністрацій», — зазначив заступник керівника ОП.
Він зауважив, що на сайті help.gov.ua можна ознайомитися з інформацією про те, яким шляхом і скільки допомоги прибуває в Україну та як вона розподіляється по регіонах.
«Вдячний усім, хто допомагає українцям, які стали вимушеними переселенцями, втратили свої домівки та рідних і потребують підтримки», — додав Тимошенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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