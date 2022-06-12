Від початку війни Україна отримала понад 500 тисяч тонн гумвантажів - ОП — Finance.ua

Від початку війни Україна отримала понад 500 тисяч тонн гумвантажів - ОП
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надійшло понад 503,6 тис. тонн гуманітарних вантажів з-за кордону.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.
«Активна агресія росії проти України триває вже понад 100 днів. Важлива частина допомоги, яку отримують українці — гуманітарні вантажі з різних країн. З перших днів через державний кордон Україна отримала більш як пів мільйона тонн — 503 629 тонн», — зазначив Тимошенко.
За його даними, понад 40% гуманітарних вантажів отримано через Львівську митницю, 23% — через Волинську, а 14% — через Закарпатську. Переважно це продукти, одяг та взуття, засоби гігієни, ліки та медичні товари, товари військового призначення, транспортні засоби, в тому числі машини швидкої допомоги, технічні засоби та генератори.