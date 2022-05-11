В Україні ліквідували схему ввезення під виглядом гумдопомоги одягу та взуття відомих брендів — Finance.ua
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В Україні ліквідували схему ввезення під виглядом гумдопомоги одягу та взуття відомих брендів

Вчора 09:15Кримінал
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У Львівській області перекрили канал ввезення в Україну одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. Схему організувала благодійна організація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
«Одна з благодійних організацій налагодила у Львівській області схему ввезення одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги», — написав у Telegram-каналі глава ОВА.
За його словами, вартість вилученого товару перевищує 11 млн гривень. Козицький подякував прокуратурі та поліції за проведену операцію.
«Війна — не час для наживи всякого роду «ділків», — підсумував він.
Нагадаємо, після початку війни в Україну почала надходити гуманітарна допомога від різних держав і благодійних організацій. Цим скористалися «ділки».
За матеріалами: РБК-Україна
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