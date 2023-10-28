Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%

Особисті фінанси
56
Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%
Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%
Конкуренція в IT серед сеньйорних технічних кандидатів з початку року виросла вдвічі, а серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%.
Такі дані наводить сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Найвідчутніші зміни відбулися ще в серпні-вересні: вакансій для кандидатів без досвіду стало незначно, але більше, а для досвідчених — на 25% менше.
Читайте також
У середньому в січні на Djinni було шість досвідчених кандидатів онлайн на одну технічну вакансію з вимогою хоча б 5 років досвіду. Зараз за неї змагатимуться в середньому 12.
Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%
При цьому серед Manual QA конкуренція на вакансії, де потрібно хоча б 5 років досвіду, у жовтні вища, ніж серед кандидатів без досвіду (110 кандидатів без досвіду на одну вакансію проти 150 кандидатів з досвідом 5+ років на одну вакансію).
Читайте також
Зазначимо, що згідно з останніми статистичними даними, конкуренція в IT продовжує зростати: кількість відгуків на одну вакансію за рік виросла вдвічі. Найбільше — для вакансій з вимогою досвіду хоча б 3 роки.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Highload
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.