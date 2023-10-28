Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20% Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

Від початку року конкуренція серед сеньйорів зросла вдвічі, серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%

Конкуренція в IT серед сеньйорних технічних кандидатів з початку року виросла вдвічі, а серед кандидатів без досвіду — знизилась на 20%.

Такі дані наводить сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Найвідчутніші зміни відбулися ще в серпні-вересні: вакансій для кандидатів без досвіду стало незначно, але більше, а для досвідчених — на 25% менше.

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У середньому в січні на Djinni було шість досвідчених кандидатів онлайн на одну технічну вакансію з вимогою хоча б 5 років досвіду. Зараз за неї змагатимуться в середньому 12.

При цьому серед Manual QA конкуренція на вакансії, де потрібно хоча б 5 років досвіду, у жовтні вища, ніж серед кандидатів без досвіду (110 кандидатів без досвіду на одну вакансію проти 150 кандидатів з досвідом 5+ років на одну вакансію).

Зазначимо, що згідно з останніми статистичними даними, конкуренція в IT продовжує зростати: кількість відгуків на одну вакансію за рік виросла вдвічі. Найбільше — для вакансій з вимогою досвіду хоча б 3 роки.

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