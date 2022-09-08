Від чого залежить розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця — Finance.ua
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Від чого залежить розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця

Казна та Політика
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Члени сім’ї померлого чи загиблого військовослужбовця чи представника силових структур мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, пише social.com.ua.
Як нагадують у Пенсійному фонді, це передбачено Законом України від 09.04.1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Такі виплати призначаються в разі смерті чи загибелі годувальника під час проходження служби, не пізніше трьох місяців після звільнення з неї або пізніше, якщо смерть спричинена пораненням, контузією, каліцтвом чи захворюванням, отриманими у період проходження служби.
Розмір виплат залежить від причини смерті годувальника:
  • Якщо годувальник помер чи загинув при виконанні службових обов’язків пенсія призначається в розмірі:
— 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
— 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків та дружини (чоловіка).
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  • Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.
Заяву на призначення пенсії потрібно подавати до силових структур, в яких померлий проходив службу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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