Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет

Казна та Політика
220
Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет
Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет
За перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Це на 1,63 млрд грн або 22,3% більше, ніж за той самий період торік. А якщо порівнювати з 2021 роком — надходження зросли в 125 разів.
Читайте також
З чого складаються ці податкові надходження:
  • 5,965 млрд грн — податок на прибуток;
  • 2,154 млрд грн — ПДФО з виграшів;
  • 652,7 млн грн — військовий збір;
  • 102,7 млн грн — ПДФО із зарплат;
  • 94,7 млн грн — ПДВ.
Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет
Виторги через РРО/ПРРО за травень — 4 867 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024-го. Саме після запровадження обов’язкової фіскалізації операцій у грудні, кількість зареєстрованих касових апаратів і обсяги виторгів у галузі значно зросли.
«Результат — легалізація ринку дає відчутний ефект: більше прозорості, більше податків, більше коштів для бюджету країни», — написав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • у червні 2025 року нова державна агенція PlayCit офіційно почала працювати як регулятор ринку азартних ігор та лотерей в Україні, замінивши Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ);
  • першим практичним кроком нового регулятора стало анулювання ліцензії онлайн-казино PIN‑UP, яке мав російський зв’язок;
  • до слова, за 2024 рік компанії-лідери грального бізнесу України отримали сукупний дохід у 55,57 млрд грн. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems