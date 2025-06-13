Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет — Finance.ua

Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

Детінізація грального бізнесу: скільки коштів вже отримав бюджет

За перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це на 1,63 млрд грн або 22,3% більше, ніж за той самий період торік. А якщо порівнювати з 2021 роком — надходження зросли в 125 разів.

З чого складаються ці податкові надходження:

5,965 млрд грн — податок на прибуток;

2,154 млрд грн — ПДФО з виграшів;

652,7 млн грн — військовий збір;

102,7 млн грн — ПДФО із зарплат;

94,7 млн грн — ПДВ.

Виторги через РРО/ПРРО за травень — 4 867 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024-го. Саме після запровадження обов’язкової фіскалізації операцій у грудні, кількість зареєстрованих касових апаратів і обсяги виторгів у галузі значно зросли.

«Результат — легалізація ринку дає відчутний ефект: більше прозорості, більше податків, більше коштів для бюджету країни», — написав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

у червні 2025 року нова державна агенція PlayCit офіційно почала працювати як регулятор ринку азартних ігор та лотерей в Україні, замінивши Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ);

першим практичним кроком нового регулятора стало анулювання ліцензії онлайн-казино PIN‑UP, яке мав російський зв’язок;

до слова, за 2024 рік компанії-лідери грального бізнесу України отримали сукупний дохід у 55,57 млрд грн. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році.

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