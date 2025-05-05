Уряд затвердив положення про «ПлейСіті» — має навести лад у гральному бізнесі й збільшити податки — Finance.ua
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Уряд затвердив положення про «ПлейСіті» — має навести лад у гральному бізнесі й збільшити податки

Казна та Політика
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Уряд затвердив положення про «ПлейСіті» — має навести лад у гральному бізнесі й збільшити податки
Уряд затвердив положення про «ПлейСіті» — має навести лад у гральному бізнесі й збільшити податки
Кабінет міністрів визначив основні задачі для державного агентства «ПлейСіті», створеного замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Про це повідомило у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації.
«Державне агентство „ПлейСіті“ стало на крок ближчим до запуску. Уряд затвердив, як саме працюватиме агентство та чим займатиметься. Його мета — навести лад у сфері грального бізнесу й збільшити податкові надходження до бюджету», — йдеться в повідомленні.
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Так, серед основних завдань перед створеною установою покладені обов’язки контролю за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг. Також агентство займатиметься видачою ліцензій, виявленням та закриттям нелегальних казино, запровадженням штрафних санкцій за порушення умов ліцензії. Матиме «ПлейСіті» повноваження нагляду за проведенням держлотерей, захисту прав гравців, ведення реєстрів.
Наголошується, що «ПлейСіті» розпочне роботу після затвердження структури та формування команди.
За матеріалами:
Укрінформ
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