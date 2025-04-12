Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 20% — Finance.ua
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Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 20%

Казна та Політика
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Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 20%
Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 20%
У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 20,4% більше за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Він зауважив, це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року, коли надходження становили лише 37,7 млн грн.
Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 20%
За словами Гетманцева, сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО у січні-лютому 2025 року склала 8,5 млрд грн, що перевищує у 18,5 раза рівень січня-лютого 2024 року (0,5 млрд грн).
Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 20%
«Введення обов’язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі», — підсумував Гетманцев.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів створив нове державне агентство «ПлейСіті», яке буде відповідати за реалізацію державної політики в сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.
За матеріалами:
Finance.ua
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