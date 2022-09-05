Як виплачуються «військові» пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ — Finance.ua
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Як виплачуються «військові» пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ

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Як виплачуються «військові» пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ
Як виплачуються «військові» пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ
«Військові» пенсії в Україні призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби.
Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Водночас виплата «військових» пенсій не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу:
  • за призовом під час мобілізації, на особливий період,
  • за призовом резервістів в особливий період,
  • за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

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«Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби», — йдеться в повідомленні.
Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця, зазначили в прес-службі.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у ПФУ дали роз’яснення, чи виплачується пенсія українцям у разі переїзду за кордон. У разі переїзду на постійне місце проживання за кордон пенсія виплачується тільки в том випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України;
  • крім того, у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.
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За матеріалами:
Finance.ua
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