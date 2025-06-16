Як подовжити роботу ноутбука без зарядки — Finance.ua

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Як подовжити роботу ноутбука без зарядки

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Як подовжити роботу ноутбука без зарядки
Як подовжити роботу ноутбука без зарядки
Багато користувачів очікують від ноутбуків автономність у 8−10 годин, але на практиці отримують лише 4−6. Щоб повернути втрачені години, достатньо внести кілька змін до налаштувань Windows 11 і браузера.

Вмикаємо енергоощадження в один клік

У панелі швидких дій (Win + A) є кнопка «Енергоощадження» з піктограмою листка. Її активація знижує яскравість екрана, обмежує частоту процесора й вимикає фонову синхронізацію — це дає до години додаткової автономності. Режим можна ввімкнути автоматично при зниженні заряду.

Повернення до 60 Гц

Дисплеї з високою частотою оновлення витрачають більше енергії. У розділі Параметри → Система → Дисплей → Додаткові параметри вимкніть «Динамічну частоту» або встановіть фіксовані 60 Гц — це заощадить до 15 Вт і ще годину відео.

Еко-режим для фонових процесів

Позначення фонових задач як Eco QoS дозволяє знизити їх енергоспоживання. Це можна зробити через PowerShell або утиліту EnergyStarX. Результат — менше навантаження на систему та довший час автономної роботи.

Режим ефективності в диспетчері завдань

У Диспетчері завдань можна вручну обмежити енергоспоживання окремих програм: натисніть правою кнопкою на додаток і оберіть «Режим ефективності». Windows автоматично знизить пріоритет і навантаження на процесор.

Браузер на «дієті»

У Microsoft Edge режим ефективності та функція сплячих вкладок економлять заряд. Неактивні сторінки зупиняються через 30 секунд, що, за даними Microsoft, додає до 25 хвилин автономної роботи. Активувати це можна в Параметри → Система та продуктивність.

Відео без дискретної графіки

Під час стримінгу Full HD інтегрована графіка достатня. У розділі Параметри → Система → Дисплей → Графіка встановіть для браузера використання енергоощадного GPU — це суттєво знижує споживання.

Екорежим для відео

У Параметри → Програми → Відтворення відео оберіть «Енергоощадження» як пріоритет. Windows зменшить роздільну здатність, яскравість HDR і буферизацію — це додасть ще пів години автономності.
За матеріалами:
ITsider.
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