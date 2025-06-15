Фінансове шахрайство онлайн: як захистити свої гроші — Finance.ua

Фінансове шахрайство онлайн: як захистити свої гроші Сьогодні 12:17 — Особисті фінанси

Фінансове шахрайство онлайн: як захистити свої гроші

Щодня зловмисники вигадують нові схеми, як заволодіти чужими грошима. Особливо обачними потрібно бути тим, хто користується банківськими застосунками, купує товари онлайн або отримує перекази.

Про те, як уберегтись від фінансового шахрайства онлайн, розповідають фахівці «Фінкульту».

Поширені сценарії шахрайства

1. «Перекиньте кілька гривень — потрібно підтвердити карту»

Зловмисники можуть прикидатися знайомими чи покупцями з маркетплейсів. Класична схема крадіжки коштів — прохання надіслати номер картки, CVV або підтвердити код із SMS.

Читайте також Шахраї знову роблять фейкові розсилки від імені податкової — ДПС

2. Фейкові розіграші та опитування в соціальних мережах

Шахраї запевняють, що ви отримаєте виграш чи бонус за участь. Користувачів заманюють на фішингові сайти, які крадуть особисті дані.

3. «З вашої картки щойно списано кошти. Підтвердіть операцію!»

Такі повідомлення — частина шахрайської атаки, коли користувача намагаються змусити встановити шкідливу програму або надати доступ до банківського застосунку.

Як уберегтися

Не повідомляйте дані вашої картки. Представники банків та офіційних установ ніколи не запитують повний номер картки, CVV-код (три цифри на звороті) чи коди з SMS.

Перевіряйте посилання. Не переходьте за посиланнями та не вводьте свої дані, якщо вебсайт має підозрілу адресу (наприклад, privat24-bonus.site).

Увімкніть двофакторну авторизацію. Це стосується банківських застосунків, пошти та соцмереж — додатковий рівень захисту, який значно зменшує ризики.

Встановіть ліміти на операції. Обмеживши максимальну суму одноразового платежу ви знизите можливі втрати у разі шахрайської атаки.

Читайте також Які є шахрайські схеми з залученням дропів

Використовуйте окрему (віртуальну) картку для онлайн-платежів. Ця картка не буде прив’язана до основного рахунку, тому якщо зловмисники отримають її дані, основні кошти залишаться в безпеці.

Що робити, якщо ви стали жертвою:

Заблокуйте картку у застосунку або зверніться до служби підтримки банку; Встановіть нові паролі до банківського застосунку, електронної пошти та соцмереж; Подайте запит до кіберполіції.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року відбулося чергове посилення обмежень: ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» було знижено зі 150 до 100 тис. грн на місяць.

Для клієнтів «високого ризику» він залишився на рівні 50 тис. грн на місяць. Тобто, як бачимо, зміни відбулися не для всіх клієнтів, а лише для тих, кого банк відніс до категорій «середнього» та «низького ризику».

Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більші суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.