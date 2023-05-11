Від 120 гривень: польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків — Finance.ua
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Від 120 гривень: польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків

Особисті фінанси
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Від 120 гривень: польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків
Від 120 гривень: польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків
Українці в Польщі мають змогу у травні подорожувати країною дешевше. Залізнична компанія PKP Intercity влаштовує розпродаж 1,5 млн акційних квитків.
Знижки стосуються поїздок упродовж місяця, а триватиме акція до 28 травня, повідомляє yavp.pl.
Польська залізнична компанія PKP Intercity запровадила продаж 1,5 млн квитків за зниженими цінами на маршрути країною. Знайти найдешевші варіанти поїздок можна у вкладці Promobilet на сайті компанії.

Скільки коштують поїздки

Ціни залежать від популярності маршруту, а також днів тижня та часу доби. Зазначається, що на найбільш популярні маршрути між Варшавою, Краковом, Гданськом, Катовіце чи Познанем ціни починаються від 24 злотих (214 грн).
Втім, є дешевші варіанти поїздок у міста Польщі. Наприклад, зі столиці до до Лодзі, Любліна чи Білостока можна знайти квитки на деякі дні всього за 14 або 19 злотих (125 та 170 грн відповідно).
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Також пропозиція дешевих квитків діє для поїздок потягами Pendolino — квитки на сполучення між великими містами Польщі починаються від 49 злотих (437 грн).
Акція охоплює перевезення в першому класі та поєднується з пільгами, тому школярі, студенти і пенсіонери матимуть більші знижки.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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