Які поїзди курсують між Україною та Польщею у 2023 році, та як купити квитки — Finance.ua

Які поїзди курсують між Україною та Польщею у 2023 році, та як купити квитки Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Які поїзди курсують між Україною та Польщею у 2023 році, та як купити квитки

З України до Польщі можна доїхати потягом. Тим більше, що ці дві країни постійно розширюють своє залізничне сполучення.

Видання ukrainianinpoland.pl написало про те, як та за яким розкладом доїхати з України до Польщі потягом.

В яких напрямках можна доїхати з України до Польщі потягом

Наразі з України до Польщі ходять потяги з Києва, Львова та Харкова. Також, ходять потяги у бік кордону з Польщею. А нещодавно їх стало навіть більше, оскільки Укрзалізниця поновила залізничне сполучення такими гілками як Стражава-Хирів-Нижанковичи та Хирів-Самбір. Тому можна дістатися прикордонного пункту, пройти кордон і сісти на потяг вже з польського боку.

Наразі дістатися з України до Польщі можна за такими напрямками:

Київ-Варшава; Київ-Хелм; Київ-Перемишль; Запоріжжя-Перемишль; Одеса-Перемишль; Харків-Хелм; Харків-Перемишль.

Як купити квиток на потяг з України до Польщі

Квитки продають виключно у додатку. Це зроблено для того, щоб запобігти діям шахраїв, які перекуповували квитки, й для того, щоб полегшити процес придбання квитка. Для того, щоб його купити, потрібно:

Перед тим, як починати шукати квитки, зареєструватися на сайті booking.uz.gov.ua. Там вам потрібно буде вказати своє ім’я та прізвище латинкою. Завантажити додаток Укрзалізниці. Він доступний в Google Play та App Store. Також квитки можна купити на сайті Укрзалізниці: https://www.uz.gov.ua/. Обрати пункт подорожі. Обрати квитки (не більше 4 в одні руки) та упродовж 15 хвилин їх оплатити. 15 хвилин — це максимальний час резервації. Квитки будуть висвітлюватися у додатку та прийдуть на вказану електронну адресу.

Також для того, щоб у вас було більше шансів купити квиток, варто слідувати таким порадам:

Пам’ятайте, що продаж квитків починається о 8.00 за 20 днів до дати рейсу. При цьому, перша доба — це поточний день. В середньому у вас є від 5 до 15 хвилин, щоб здійснити покупку. Час резервації квитків — 15 хвилин. Після цього вони знову стають доступними. Тому одразу переконайтеся в тому, що у вас стабільне інтернет-з’єднання. Так само, час від часу оновлюйте сайт, бо на ньому можуть з’явитися квитки, які не встигли оплатити. Пам’ятайте, що квитки розкуповують в перші хвилини з 8 години ранку. Тому найкраще зайдіть на сайт саме о цій порі.

Ці поради не дають 100% гарантії, що ви зможете придбати квиток, але таким чином у вас буде набагато більше шансів на це. Повернення квитків відбувається також у додатку.

Потяг Київ-Варшава

Найпопулярнішим потягом є потяг з Києва до Варшави. На нього дуже складно купити квитки, але тим не менш, цей потяг курсує кожного дня. І їздить він за таким розкладом:

67/68 Київ — Варшава-Всходня, — відбуття з Києва о 19.26, прибуття до Варшави о 10.12.

Інші потяги, які курсують з України до Польщі:

23/24 Київ — Хелм, — відбуття з Києва о 23.52, прибуття до Хелму о 12.35.

89 Київ — Перемишль, — відбуття з Києва о 22.52, прибуття до Перемишлю о 11.13.

53/54 Київ — Перемишль, — відбуття з Києва о 19.46, прибуття до Перемишлю о 6.30.

705/706 Київ — Перемишль, відбуття з Києва о 20.14, прибуття до Перемишлю о 4.54.

715/716 Київ — Перемишль, відбуття з Києва о 11.01, прибуття до Перемишлю о 20.25.

32/31 Запоріжжя — Перемишль, відбуття з Запоріжжя о 20.15, прибуття до Перемишлю о 15.18. Потяг прямує через Дніпро й зупиняється у цьому місті о 22.40.

36/35 Одеса — Перемишль, відбуття з Одеси о 14.58, прибуття до Перемишлю о 6.30.

093/094 Харків-Пас — Хелм, відбуття з Харкова о 14.07, прибуття до Хелму о 12.35.

Потяг Варшава-Київ

Не менш популярним є й зворотнє сполучення — з Варшави до Києва. Потяг курсує за таким розкладом:

68/67 Варшава-Всходня — Київ, відбуття з Варшави о 17.45, прибуття до Києва о 12.07.

Інші потяги, які курсують з Польщі до України:

093/094 Хелм — Харків-Пас, відбуття з Хелму о 16.32, прибуття до Харкова о 14.02.

23/24 Хелм — Київ, відбуття з Хелму о 16.00, прибуття до Києва о 6.13.

90 Перемишль — Київ, відбуття з Перемишлю о 13.45, прибуття до Києва о 5.42.

32/31 Перемишль — Запоріжжя, відбуття з Перемишлю о 18.10, прибуття до Запоріжжя о 16.02. Зупинка в Дніпрі о 13.28.

36/35 Перемишль — Одеса, відбуття з Перемишлю о 20.28, прибуття до Одеси о 13.58.

53/54 Перемишль — Київ, відбуття з Перемишлю о 20.28, прибуття до Києва о 9.03.

ІС+706 Перемишль — Київ, відбуття з Перемишлю о 9.45, прибуття до Києва о 20.14.

ІС+716 Перемишль — Київ, відбуття з Перемишлю о 23.30, прибуття до Києва о 9.55.

Інформацію з приводу затримки потягів потрібно дивитися на сайті Укрзалізниці або на інформаційному табло на вокзалі. Ціни на квитки стартують від 1300 гривень.

Окрім Польщі, з України також можна доїхати й до інших країн Європи. Це такі країни як Румунія, Австрія, Чехія та інші.

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uamedia За матеріалами:

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