Viber запроваджує нові інструменти безпеки для бізнесу — Finance.ua

Viber запроваджує нові інструменти безпеки для бізнесу Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Viber запроваджує нові інструменти безпеки для бізнесу

Компанія Rakuten Viber, що розробляє один з найпопулярніших месенджерів для спілкування з бізнесами в Україні, представила нові рішення для безпечного спілкування на платформі.

Які функції зʼявляться

Серед оновлень є повідомлення для верифікації та нова безпекова функція SecurePlus.

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Нові повідомлення для верифікації дозволять легко автентифікувати клієнтів завдяки одноразовому паролю (OTP).

Це надасть бізнесам, що використовують Viber, можливість надсилати готові шаблони, призначення для збільшення конверсії, які також будуть дешевшими за звичайні SMS та дозволять обмежити час доставлення.

Іншою новою функцією є повідомлення SecurePlus. Це рішення дозволить перевірити номер одержувача на підозрілу активність у режимі реального часу.

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Компанії зможуть додатково захистити повідомлення з приватною та конфіденційною інформацією. Спершу це рішення було розроблене для Євробанку, а тепер стає доступним для всіх компаній.

На додачу до цього, у травні 2024 року Rakuten Viber також успішно пройшов міжнародну безпекову сертифікацію SOC 2 Type II — незалежний аудит, що підтвердив надійність захисту даних у застосунку.

Обидва нових рішення вже доступні для бізнесів по всьому світу.

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