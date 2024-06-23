У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ — Finance.ua
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У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ

Технології&Авто
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У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ
У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ
Viber зробив функцію стислого викладу групового чату доступною всім українцям. Функція на базі технології Open AI аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення.
За даними Rakuten Viber в Україні, дві третини українців щомісяця і частіше спілкуються в групових чатах. Нова функція допоможе, зокрема, зекономити час на читання повідомлень у шкільних, сусідських, робочих та інших групових чатах.
Компанія Rakuten наводить приклад того, як виглядав би стислий виклад переписки між Кайдашами з повісті «Кайдашева сім’я».
У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ
Компанія також нагадує про інші нові функції у месенджері, якими можуть скористатися користувачі, а саме: закріплені повідомлення, пошук у чаті та повідомлення, що автоматично видаляються.
За матеріалами:
mezha.media
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