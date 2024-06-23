У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ — Finance.ua

У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ Сьогодні 06:16 — Технології&Авто

У Viber зʼявилася функція стислого підсумку чату на основі ШІ

Viber зробив функцію стислого викладу групового чату доступною всім українцям. Функція на базі технології Open AI аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення.

За даними Rakuten Viber в Україні, дві третини українців щомісяця і частіше спілкуються в групових чатах. Нова функція допоможе, зокрема, зекономити час на читання повідомлень у шкільних, сусідських, робочих та інших групових чатах.

Компанія Rakuten наводить приклад того, як виглядав би стислий виклад переписки між Кайдашами з повісті «Кайдашева сім’я».

Компанія також нагадує про інші нові функції у месенджері, якими можуть скористатися користувачі, а саме: закріплені повідомлення, пошук у чаті та повідомлення, що автоматично видаляються.

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