Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі — Finance.ua

Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі Вчора 15:32 — Кримінал

Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі

За 2023−2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.

Rakuten Viber попереджає про шахрайську схему, яка набуває розповсюдження в останні місяці.

Як це працює

Згідно з цією схемою, зловмисники надсилають повідомлення або телефонують, представляючись іншим відомим сервісом чи компанією. Це може бути повідомлення чи дзвінок нібито від банку, мобільного оператора, сервісу оголошень в інтернеті тощо.

За повідомленням чи телефонним дзвінком від шахраїв слідує повідомлення: «введіть код з СМС», нібито для підтвердження реєстрації на сервісі, підтвердження свого акаунту, переходу на новий тарифний план мобільного оператора тощо.

У цей момент шахраї здійснюють спробу активації акаунту Viber на іншому пристрої, і саме для цього потрібен код. Якщо користувач передає отриманий код іншій особі, шахрай може заволодіти доступом до облікового запису у Viber.

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Восени 2024 року повідомлення для активації часто маскували під повідомлення від сервісу OLX. Користувачам, які нещодавно розмістили оголошення на платформі, надсилали в особисті повідомлення пропозицію надіслати фото товару у Viber чи просто продовжити спілкування в месенджері. Після цього користувач отримував запит на код нібито від OLX вже у месенджері чи СМС.

Як запобігти шахрайству

Rakuten Viber нагадує, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.

Що робити у випадку підозрілих повідомлень:

Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте «Блокувати й повідомити про спам».

Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.

За потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити.

Також можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам: Параметри => Конфіденційність => Автоматична перевірка на спам.

У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику. Якщо ви хочете знати, чи телефонує спамер з невідомого номеру, чи дзвінок є безпечним — команда радить скористатися функцією « Ідентифікація абонентів » (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів).

Rakuten Viber нагадує: ніколи не діліться вашими особистими даними, включно з кодами та паролями, зі сторонніми особами. Це дозволить убезпечити свої дані та облікові записи від зловмисників.

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