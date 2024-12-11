Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі — Finance.ua
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Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі

Кримінал
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Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі
Viber попередив про нову шахрайську схему: деталі
За 2023−2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.
Rakuten Viber попереджає про шахрайську схему, яка набуває розповсюдження в останні місяці.

Як це працює

  • Згідно з цією схемою, зловмисники надсилають повідомлення або телефонують, представляючись іншим відомим сервісом чи компанією. Це може бути повідомлення чи дзвінок нібито від банку, мобільного оператора, сервісу оголошень в інтернеті тощо.
  • За повідомленням чи телефонним дзвінком від шахраїв слідує повідомлення: «введіть код з СМС», нібито для підтвердження реєстрації на сервісі, підтвердження свого акаунту, переходу на новий тарифний план мобільного оператора тощо.
  • У цей момент шахраї здійснюють спробу активації акаунту Viber на іншому пристрої, і саме для цього потрібен код. Якщо користувач передає отриманий код іншій особі, шахрай може заволодіти доступом до облікового запису у Viber.
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Восени 2024 року повідомлення для активації часто маскували під повідомлення від сервісу OLX. Користувачам, які нещодавно розмістили оголошення на платформі, надсилали в особисті повідомлення пропозицію надіслати фото товару у Viber чи просто продовжити спілкування в месенджері. Після цього користувач отримував запит на код нібито від OLX вже у месенджері чи СМС.

Як запобігти шахрайству

Rakuten Viber нагадує, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.
Що робити у випадку підозрілих повідомлень:
  • Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте «Блокувати й повідомити про спам».
  • Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.
За потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити.
Також можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам: Параметри => Конфіденційність => Автоматична перевірка на спам.
Якщо ви хочете знати, чи телефонує спамер з невідомого номеру, чи дзвінок є безпечним — команда радить скористатися функцією «Ідентифікація абонентів» (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів). У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику.
Rakuten Viber нагадує: ніколи не діліться вашими особистими даними, включно з кодами та паролями, зі сторонніми особами. Це дозволить убезпечити свої дані та облікові записи від зловмисників.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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