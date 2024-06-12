Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців

Особисті фінанси
40
Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців
Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців
Український маркетплейс Auto.ria представив звіт власного аналітичного центру за весняний період 2024 року. Volkswagen Passat залишається найпопулярнішою маркою авто.

Вживані авто

За результатами дослідження, найбільше цієї весни продавали вживані авто у Києві — 15%. Серед лідерів також Львівщина із показником 11%.
Аналіз попиту на вживані авто по областям показав, що Volkswagen Passat залишається найпопулярнішою маркою авто. У Закарпатській області популярною є Skoda Octavia. У Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях лідером за продажем є авто марки Daewoo Lanos.
Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців
Дослідження показують, що українці переважно шукали вживані авто у сегменті до 4000 доларів США, пошукова частка складала 18%, автомобілями вартістю від 4000 до 6000 доларів США цікавились 17% користувачів.
Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців
Протягом весни 2024 року попит на електрокари поступово набирав обертів.
Беручи до уваги всю Україну, лідерами за продажами весною стали Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf. 36% вживаних авто, які українці вибирали протягом весни 2024 року, німецького виробництва. 19,5% складають японські автомобілі.

Нові авто

Дані аналітичного звіту показують, що весною пропозиція нових авто була досить динамічна. Найбільше запитів на нові авто у весняний період було у ціновому діапазоні до 15 000 доларів США — 21%, взимку цей показник становив 33%.
Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців
Серед нових авто українці найчастіше обирали Toyota у Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Протягом весни в Одеській, Житомирській та Харківській областях українці обирали BMW. У Львівській області популярною була марка авто Mercedes-Benz.
Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців
Згідно з дослідженням, весною попит на нові електрокари стрімко зріс: із 7,7% у березні до 8,1% у травні.
ТОП-3 моделей за пошуковими запитами за зиму:
  • Toyota RAV-44
  • Kia Sportage4
  • Renault Duster.
Нагадаємо, підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.