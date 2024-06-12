Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців — Finance.ua

Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Весна 2024 на автомобільному ринку: як змінювалися вподобання українців

Український маркетплейс Auto.ria представив звіт власного аналітичного центру за весняний період 2024 року. Volkswagen Passat залишається найпопулярнішою маркою авто.

Вживані авто

За результатами дослідження, найбільше цієї весни продавали вживані авто у Києві — 15%. Серед лідерів також Львівщина із показником 11%.

Аналіз попиту на вживані авто по областям показав, що Volkswagen Passat залишається найпопулярнішою маркою авто. У Закарпатській області популярною є Skoda Octavia. У Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях лідером за продажем є авто марки Daewoo Lanos.

Дослідження показують, що українці переважно шукали вживані авто у сегменті до 4000 доларів США, пошукова частка складала 18%, автомобілями вартістю від 4000 до 6000 доларів США цікавились 17% користувачів.

Протягом весни 2024 року попит на електрокари поступово набирав обертів.

Беручи до уваги всю Україну, лідерами за продажами весною стали Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf. 36% вживаних авто, які українці вибирали протягом весни 2024 року, німецького виробництва. 19,5% складають японські автомобілі.

Нові авто

Дані аналітичного звіту показують, що весною пропозиція нових авто була досить динамічна. Найбільше запитів на нові авто у весняний період було у ціновому діапазоні до 15 000 доларів США — 21%, взимку цей показник становив 33%.

Серед нових авто українці найчастіше обирали Toyota у Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Протягом весни в Одеській, Житомирській та Харківській областях українці обирали BMW. У Львівській області популярною була марка авто Mercedes-Benz.

Згідно з дослідженням, весною попит на нові електрокари стрімко зріс: із 7,7% у березні до 8,1% у травні.

ТОП-3 моделей за пошуковими запитами за зиму:

Toyota RAV-44

Kia Sportage4

Renault Duster.

Нагадаємо, підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.

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