ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом — Finance.ua

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ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом
ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом
Підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.
Про це свідчить аналітика ринку від Auto.Ria.

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«Загалом, до набуття чинності новими законами про мобілізацію, які передбачають вилучення автомобілів на оборонні потреби у тих власників, які мають більше за 1 транспортний засіб, в середньому щомісяця відбувалося близько 85 тис. перепродажів», — констатують фахівці.

Як українці дарували автівки

Також зазначається, що факт сплеску кількості не так перепродажів, як «переписувань», підтверджує обсяг офіційних дарувань легкового автотранспорту: якщо у попередні періоди, наприклад за весь 2023 рік відбулося 3,2 тис. таких операцій, то у квітні маємо 4,5 тис. подарунків, зареєстрованих сервісними центрами МВС, а у травні - аж 9,6 тисячі. Попри це кількість перших реєстрацій імпортованих авто та обсяги на ринку нових залишилися в рамках середньостатистичних значень.
ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом
Водночас ці обставини не надто вплинули на картину ТОП-15 виробників легкових авто з пробігом, які найбільше купували за місяць.
  1. Volkswagen Passat (середня ціна подібних — $10 900)
  2. Skoda Octavia ($6500)
  3. Volkswagen Golf ($4100)
  4. Renault Megane ($8000)
  5. Daewoo Lanos ($2500)
  6. Ford Focus ($6200)
  7. Volkswagen Transporter ($6200)
  8. Opel Astra ($5000)
  9. Skoda Fabia ($5000)
  10. BMW 5 Series ($15 000)
  11. Toyota Camry ($9000)
  12. Chevrolet Aveo ($4300)
  13. BMW 3 Series ($14 000)
  14. Audi A6 ($16 800)
  15. Toyota RAV4 ($28 500)
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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