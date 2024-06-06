ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом
Підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.
Про це свідчить аналітика ринку від Auto.Ria.
Читайте також: Машина в кредит у 2024 році: як все оформити
«Загалом, до набуття чинності новими законами про мобілізацію, які передбачають вилучення автомобілів на оборонні потреби у тих власників, які мають більше за 1 транспортний засіб, в середньому щомісяця відбувалося близько 85 тис. перепродажів», — констатують фахівці.
Як українці дарували автівки
Також зазначається, що факт сплеску кількості не так перепродажів, як «переписувань», підтверджує обсяг офіційних дарувань легкового автотранспорту: якщо у попередні періоди, наприклад за весь 2023 рік відбулося 3,2 тис. таких операцій, то у квітні маємо 4,5 тис. подарунків, зареєстрованих сервісними центрами МВС, а у травні - аж 9,6 тисячі. Попри це кількість перших реєстрацій імпортованих авто та обсяги на ринку нових залишилися в рамках середньостатистичних значень.
Водночас ці обставини не надто вплинули на картину ТОП-15 виробників легкових авто з пробігом, які найбільше купували за місяць.
- Volkswagen Passat (середня ціна подібних — $10 900)
- Skoda Octavia ($6500)
- Volkswagen Golf ($4100)
- Renault Megane ($8000)
- Daewoo Lanos ($2500)
- Ford Focus ($6200)
- Volkswagen Transporter ($6200)
- Opel Astra ($5000)
- Skoda Fabia ($5000)
- BMW 5 Series ($15 000)
- Toyota Camry ($9000)
- Chevrolet Aveo ($4300)
- BMW 3 Series ($14 000)
- Audi A6 ($16 800)
- Toyota RAV4 ($28 500)
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною