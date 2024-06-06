ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом

Підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.

«Загалом, до набуття чинності новими законами про мобілізацію, які передбачають вилучення автомобілів на оборонні потреби у тих власників, які мають більше за 1 транспортний засіб, в середньому щомісяця відбувалося близько 85 тис. перепродажів», — констатують фахівці.

Як українці дарували автівки

Також зазначається, що факт сплеску кількості не так перепродажів, як «переписувань», підтверджує обсяг офіційних дарувань легкового автотранспорту: якщо у попередні періоди, наприклад за весь 2023 рік відбулося 3,2 тис. таких операцій, то у квітні маємо 4,5 тис. подарунків, зареєстрованих сервісними центрами МВС, а у травні - аж 9,6 тисячі. Попри це кількість перших реєстрацій імпортованих авто та обсяги на ринку нових залишилися в рамках середньостатистичних значень.

Водночас ці обставини не надто вплинули на картину ТОП-15 виробників легкових авто з пробігом, які найбільше купували за місяць.

Volkswagen Passat (середня ціна подібних — $10 900) Skoda Octavia ($6500)

Volkswagen Golf ($4100)

Renault Megane ($8000)

Daewoo Lanos ($2500)

Ford Focus ($6200)

Volkswagen Transporter ($6200)

Opel Astra ($5000)

Skoda Fabia ($5000)

BMW 5 Series ($15 000)

Toyota Camry ($9000)

Chevrolet Aveo ($4300)

BMW 3 Series ($14 000)

Audi A6 ($16 800)

Toyota RAV4 ($28 500)



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