Верховний суд Франції ухвалив стягнення $1,1 млрд із рф на користь Ощадбанку через анексію Криму — Finance.ua

Верховний суд Франції ухвалив стягнення $1,1 млрд із рф на користь Ощадбанку через анексію Криму
Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд із рф на користь державного Ощадбанку за втрату банком активів унаслідок анексії Криму.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.
З рф стягнуть $1,1 млрд та відсотки, які нараховуватимуться з моменту ухвалення рішення до часу фактичної компенсації (близько $100 тис. щодня).
За словами Мудрої, обсяг позовної заяви Ощадбанку проти росії з усіма додатками становить понад 30 тис. аркушів.
Нагадаємо, Апеляційний суд Парижа 30 березня 2021 року підтримав позицію Міністерства юстиції рф про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на $1,3 млрд.
«Зокрема, рф вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв’язку з чим вони не підпадають під дію угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій», — стверджував Мін’юст рф.
Ощадбанк у жовтні 2021 року подав до Касаційного суду Франції заяву про апеляційне спростування рішення Апеляційного суду Парижа про відсутність в арбітражу юрисдикції у справі щодо відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від тимчасової окупації Криму.
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