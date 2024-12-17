Верховна Рада відтермінувала впровадження Євро-6 — Finance.ua

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Верховна Рада відтермінувала впровадження Євро-6

Технології&Авто
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Верховна Рада відтермінувала впровадження Євро-6
Верховна Рада відтермінувала впровадження Євро-6
Верховна Рада відтермінувала до 2027 року впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для автобусів та вантажівок, а також нових легкових авто. За законопроєкт № 12 067 в цілому проголосували 335 депутатів за мінімально необхідних 226.
Про це повідомив депутат Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
До ухвалення закону 1 січня 2025 року відповідати нормам «Євро-6» повинні нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію в Україні.
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Ухваленим рішенням передбачено відтермінування до 2027 року впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для автобусів, вантажних та спецавтомобілів, як для нових, так і тих, що були у користуванні. «Євро-6» — це частина Європейського законодавства, згідно з якою регламентується рівень шкідливих викидів автомобілів. Цей стандарт дозволяє зробити транспортні засоби більш дружелюбними до навколишнього середовища.
За матеріалами:
Finance.ua
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