Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр

Казна та Політика
17
Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр
Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр
Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт № 11 063-д про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр». Свої голоси «за» віддали 267 нардепів.
Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.
Читайте також
Це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility, зазначила Геращенко.
«Вдосконалюється функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи», — зазначила Ірина Геращенко.
Читайте також
За словами Геращенко, формується Реєстр виробників сільськогосподарської продукції. Він матиме всю інформацію про виробників та агропромисловий комплекс. Також буде можливість отримання дозвільних документів у цьому Реєстрі.
Крім того, як повідомляє нардепка, вдосконалюється моніторинг надання державної допомоги, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів і надання грантів у сільському господарстві, а також надання гарантій за кредитними зобовʼязаннями.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.