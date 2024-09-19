Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр — Finance.ua

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр

Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт № 11 063-д про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр». Свої голоси «за» віддали 267 нардепів.

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

Це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility, зазначила Геращенко.

«Вдосконалюється функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи», — зазначила Ірина Геращенко.

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За словами Геращенко, формується Реєстр виробників сільськогосподарської продукції. Він матиме всю інформацію про виробників та агропромисловий комплекс. Також буде можливість отримання дозвільних документів у цьому Реєстрі.

Крім того, як повідомляє нардепка, вдосконалюється моніторинг надання державної допомоги, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів і надання грантів у сільському господарстві, а також надання гарантій за кредитними зобовʼязаннями.

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