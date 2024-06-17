Верещук назвала суму, яку цьогоріч виділять міжнародні партнери українцям вразливих категорій — Finance.ua

Верещук назвала суму, яку цьогоріч виділять міжнародні партнери українцям вразливих категорій Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Верещук назвала суму, яку цьогоріч виділять міжнародні партнери українцям вразливих категорій

Цьогоріч 625 мільйонів доларів передбачено на грошові виплати вразливим категоріям.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час конференції «Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам», передає пресслужба міністерства.

«Я знаю, що цьогоріч 625 мільйонів доларів передбачено саме на грошові виплати нашим людям вразливих категорій. Я дуже прошу продовжувати такі програми», — заявила Верещук.

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Вона відзначила надійну підтримку міжнародних партнерів та донорів. Зокрема USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF тощо.

За її словами, саме завдяки цим організаціям з моменту повномасштабного вторгнення українці отримали 2 мільярди доларів США грошової допомоги, а половина цих коштів була спрямована на підтримку ВПО.

«Грошова підтримка — це швидкий, простий та гнучкий інструмент гуманітарного реагування. Тому він дуже ефективний», — акцентувала Верещук.

Довідка Finance.ua:

станом на травень статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона людей, водночас виплати отримують лише 1,5 мільйона українців.



з 1 березня в Україні змінили загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців;

Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорій ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.

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