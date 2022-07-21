Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф — Finance.ua
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Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф

Фондовий ринок
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Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф
Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф
Литовська компанія-виробник крабових паличок (ТМ VIČI) Vičiūnai Group заявила про вихід із росії — там сподіваються, що до кінця літа 2022 року завершать продаж фабрики в Калінінградській області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
За даними компанії, Vičiūnai Group для управління процесом продажу фабрики найняла міжнародну компанію EY (Ernst & Young). Зазначають також, що зараз виробник крабових паличок і бізнес-консультанти з продажу у росії спілкуються з потенційними покупцями, надають фінансову та юридичну інформацію про компанію.
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«Після початкових переговорів стало зрозуміло, що Vičiūnai Group продасть іноземним інвесторам фабрику, розташовану в Калінінградській області, разом з усією структурою бізнесу та пов’язаними з нею активами», — повідомив член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс.
У компанії кажуть, що відновлять постачання сировини на фабрику Калінінградської області рф до завершення угоди, оскільки офіційні покупці вимагають, щоб фабрика була повноцінною — зі збереженням кіл постачання сировини, робочих місць і забезпеченням виробничих процесів.
«Цей тип вимог є звичайною практикою під час продажу виробничого бізнесу разом з обладнанням, приміщеннями, часткою ринку і, можливо, брендом», — йдеться в повідомленні пресслужби компанії Vičiūnai Group.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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