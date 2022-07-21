Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф — Finance.ua

Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф 21.07.2022, 07:24 — Фондовий ринок

Великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив покинути ринок рф

Литовська компанія-виробник крабових паличок (ТМ VIČI) Vičiūnai Group заявила про вихід із росії — там сподіваються, що до кінця літа 2022 року завершать продаж фабрики в Калінінградській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

За даними компанії, Vičiūnai Group для управління процесом продажу фабрики найняла міжнародну компанію EY (Ernst & Young). Зазначають також, що зараз виробник крабових паличок і бізнес-консультанти з продажу у росії спілкуються з потенційними покупцями, надають фінансову та юридичну інформацію про компанію.

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«Після початкових переговорів стало зрозуміло, що Vičiūnai Group продасть іноземним інвесторам фабрику, розташовану в Калінінградській області, разом з усією структурою бізнесу та пов’язаними з нею активами», — повідомив член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс.

У компанії кажуть, що відновлять постачання сировини на фабрику Калінінградської області рф до завершення угоди, оскільки офіційні покупці вимагають, щоб фабрика була повноцінною — зі збереженням кіл постачання сировини, робочих місць і забезпеченням виробничих процесів.

«Цей тип вимог є звичайною практикою під час продажу виробничого бізнесу разом з обладнанням, приміщеннями, часткою ринку і, можливо, брендом», — йдеться в повідомленні пресслужби компанії Vičiūnai Group.

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