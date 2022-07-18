Найбільший рітейлер H&M вирішив закрити усі свої магазини в рф — Finance.ua

Найбільший рітейлер H&M вирішив закрити усі свої магазини в рф Вчора 14:31 — Фондовий ринок

Найбільший європейський ритейлер H&M Group закриє усі свої магазини у росії. Ще з березня магазини припинили свою роботу, а 18 липня компанія вирішила піти з країни-агресора.

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті

«Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим, враховуючи поточну ситуацію, продовжувати наш бізнес у росії. Ми глибоко засмучені впливом, який це здійснить на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню важку роботу і самовідданість. Крім того, ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їхню підтримку протягом багатьох років», — говорить Хелена Хельмерссон, генеральний директор H&M Group.

У рамках процесу ліквідації планується тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу для продажу товарів, що залишилися в росії. Очікується, що повне згортання призведе до витрат групи H&M.

Загалом уже понад 83% великих міжнародних компаній звернули свою діяльність у росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну. Такі підрахунки опублікувала Єльська школа менеджменту.

Аналітики з лютого 2022 року відстежують заяви 1200 компаній. З них вже 1000 публічно повідомили, що добровільно скорочують свою діяльність у рф — тією чи іншою мірою понад санкційний мінімум.

Країнами, бізнес з яких найактивніше закривається в росії, виявилися:

Австралія,

Норвегія,

Литва,

Великобританія

та Південна Корея.

Йдеться про так звані добровільні санкції, тобто ситуації, коли компанії самі ухвалюють рішення припинити роботу в рф. При цьому жодна турецька компанія не зупинила роботу у росії.

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Обозреватель За матеріалами:

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