Найбільший рітейлер H&M вирішив закрити усі свої магазини в рф — Finance.ua
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Найбільший рітейлер H&M вирішив закрити усі свої магазини в рф

Фондовий ринок
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Найбільший європейський ритейлер H&M Group закриє усі свої магазини у росії. Ще з березня магазини припинили свою роботу, а 18 липня компанія вирішила піти з країни-агресора.
Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті.
«Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим, враховуючи поточну ситуацію, продовжувати наш бізнес у росії. Ми глибоко засмучені впливом, який це здійснить на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню важку роботу і самовідданість. Крім того, ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їхню підтримку протягом багатьох років», — говорить Хелена Хельмерссон, генеральний директор H&M Group.
У рамках процесу ліквідації планується тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу для продажу товарів, що залишилися в росії. Очікується, що повне згортання призведе до витрат групи H&M.
Загалом уже понад 83% великих міжнародних компаній звернули свою діяльність у росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну. Такі підрахунки опублікувала Єльська школа менеджменту.
Аналітики з лютого 2022 року відстежують заяви 1200 компаній. З них вже 1000 публічно повідомили, що добровільно скорочують свою діяльність у рф — тією чи іншою мірою понад санкційний мінімум.
Країнами, бізнес з яких найактивніше закривається в росії, виявилися:
Австралія,
Норвегія,
Литва,
Великобританія
та Південна Корея.
Йдеться про так звані добровільні санкції, тобто ситуації, коли компанії самі ухвалюють рішення припинити роботу в рф. При цьому жодна турецька компанія не зупинила роботу у росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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