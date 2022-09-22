Великобританія знизить ціну на е/е та газ для підприємств більш ніж удвічі за рахунок субсидій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Великобританія знизить ціну на е/е та газ для підприємств більш ніж удвічі за рахунок субсидій

Світ
160
Великобританія знизить ціну на е/е та газ для підприємств більш ніж удвічі за рахунок субсидій
Великобританія знизить ціну на е/е та газ для підприємств більш ніж удвічі за рахунок субсидій
Великобританія скоротить витрати на електроенергію та газ для підприємств на рівні менше половини ринкової вартості з наступного місяця. Це допоможе послабити тиск різкого зростання цін на енергію, але збільшить витрати уряду, які швидко зростають.
Про це повідомляє Reuters.
Оптові ціни на електроенергію будуть обмежені приблизно 211 фунтами стерлінгів (239 доларів) за МВтч, а на газ — 75 фунтами стерлінгів за МВтч порівняно з прогнозованими ринковими ставками 600 фунтів і 180 фунтів відповідно.
«Ми втрутилися, щоб зупинити крах підприємств, захистити робочі місця та обмежити інфляцію», — заявив міністр фінансів Квасі Квартенг.
Оптові ціни на газ та електроенергію в Європі зросли після вторгнення росії в Україну і відтоді залишаються нестабільними.
Читайте також
Уряд не публікував жодних оцінок вартості, але у звітах зазначається, що вартість шестимісячної підтримки становить до 42 млрд фунтів стерлінгів на додаток до більш ніж 100 млрд фунтів стерлінгів для раніше оголошеної схеми допомоги домогосподарствам.
Остаточні ціни за одиницю буде підтверджено 30 вересня.
Уряд Великобританії заявив, що постачальники отримають компенсацію за зниження оптових цін на газ та електроенергію, які вони перекладають на непобутових споживачів.
Схема комерційного енергопостачання спочатку застосовуватиметься з 1 жовтня по 31 березня 2023 року для всіх непобутових споживачів енергії, включаючи благодійні організації та державний сектор, включаючи школи та лікарні, а також підприємства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.