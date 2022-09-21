Швейцарія скоротила споживання газу на 20% — Finance.ua
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Швейцарія скоротила споживання газу на 20%

Енергетика
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Швейцарія скоротила споживання газу на 20%
Швейцарія скоротила споживання газу на 20%
У Швейцарії за останні два місяці споживання газу впало приблизно на 20 відсотків.
Про це в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung сказав урядовий менеджер з енергетичної кризи Бастіан Шварк.
«Компанії відреагували на високу ціну на газ», — сказав Шварк, пояснивши, що через високі ціни галузі призупинили певні процеси, оскільки вони ставали занадто дорогими.
За його словами, з газом ситуація зараз більш напружена, ніж з електроенергією.
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Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка так само скоротила споживання електроенергії.
Раніше уряд Швейцарії вирішив, що громадські будівлі будуть нагріватися до температури не вище 20 градусів для економії енергії.
Крім того, у Швейцарії пропонують штрафи і ув’язнення за порушення правил опалення взимку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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