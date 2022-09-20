Австрійський уряд субсидуватиме ціни на електроенергію — Finance.ua

Австрійський уряд субсидуватиме ціни на електроенергію Вчора 06:53 — Енергетика

Австрійський уряд субсидуватиме ціни на електроенергію

З метою боротьби зі зростанням цін на електроенергію федеральний уряд Австрії субсидуватиме для населення базовий річний обсяг споживання у 2900 кВт/годин.

Відповідне рішення Ради міністрів Австрії почне діяти з 1 грудня 2022 року.

«Зменшення витрат розпочнеться з рахунку за електроенергію та пошириться на базову потребу у 2900 кіловат-годин», — прокоментував рішення уряду федеральний канцлер Карл Негаммер.

Відповідно до ухваленого рішення, ціна на електроенергію для домогосподарств має залишатися на рівні 10 центів за кіловат-годину, максимальна державна субсидія — 30 центів за кВт/год. Такий ціновий підхід діятиме на обсяг спожитої електроенергії у 2900 кВт/годин. Все, що перевищуватиме цей обсяг, буде оплачуватися вже за ринковою ціною.

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Згідно з урядовою оцінкою, цифра у 2900 кіловат-годин відповідає приблизно 80% середнього споживання електроенергії одним австрійським домогосподарством. Завдяки субсидії одне домогосподарство може зекономити близько 500 євро в рік. Загалом уряд Австрії планує виділити близько 3-4 млрд євро для зменшення ціни на електроенергію для населення.

Раніше еталонна ціна електроенергії в Європі вперше в історії перевищила позначку у 1000 євро за МВт-год на тлі енергетичної кризи, спричиненої скороченням росією поставок газу.

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