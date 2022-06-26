Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги — Finance.ua

Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги Вчора 10:13 — Казна та Політика

Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги

Великобританія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів в якості гарантій для кредиту Світового банку в кінці 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великобританії.

Анонсована нова підтримка збільшує загальну суму фіскальної допомоги Великобританії до 1,5 млрд доларів США. Сукупна економічна і гуманітарна допомога Лондона Києву з початку військового вторгнення рф перевищує 1,8 млрд доларів США.

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Також в повідомленні британського уряду йдеться, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на саміті G7 має намір закликати союзників продовжувати надавати допомогу Україні.

На його думку, будь-який сигнал про втому або нерішучість Заходу з питання підтримки України буде на руку росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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