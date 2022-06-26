Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги

Казна та Політика
121
Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги
Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги
Великобританія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів в якості гарантій для кредиту Світового банку в кінці 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба уряду Великобританії.
Анонсована нова підтримка збільшує загальну суму фіскальної допомоги Великобританії до 1,5 млрд доларів США. Сукупна економічна і гуманітарна допомога Лондона Києву з початку військового вторгнення рф перевищує 1,8 млрд доларів США.
Читайте також
Також в повідомленні британського уряду йдеться, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на саміті G7 має намір закликати союзників продовжувати надавати допомогу Україні.
На його думку, будь-який сигнал про втому або нерішучість Заходу з питання підтримки України буде на руку росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.