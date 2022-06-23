Великобританія запровадила нові санкції проти рф — Finance.ua

Великобританія запровадила нові санкції проти рф
Великобританія у четвер запровадила новий пакет торгових санкцій проти країни-агресора росії. Санкції торкнулися технологій та товарів нафтопереробки, а також товарів та технологій для морського сектора.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті уряду, пише Reuters.
У «Повідомленні експортерам» перераховані нові заходи, включаючи заборону експорту в росію низки товарів та технологій, експорт авіагазу.
Санкціями запроваджується також заборона на експорт та використання в росії фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС.
У ньому також йдеться про нові заборони надання технічної допомоги, фінансових послуг, фондів та брокерських послуг, пов’язаних з імпортом заліза та сталі.
У повідомленні було зазначено додатковий перелік товарів, заборонених до вивезення:
- внутрішні репресивні товари та технології;
- товари та технології, що відносяться до хімічної та біологічної зброї;
- морські товари та технології;
- додаткові товари та технології нафтопереробки;
- додаткові найважливіші галузеві товари та технології.
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