Зеленський розповів, яким має бути сьомий пакет санкцій проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський розповів, яким має бути сьомий пакет санкцій проти рф

Вчора 10:02Казна та Політика
257
Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності впровадження сьомого пакету санкцій проти росії, який має стати ще потужнішим.
Про це він сказав під час спільного брифінгу із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
«Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Російської Федерації, яка допомагає дуже нашій боротьбі. Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на росію за війну. Але війна, на жаль, ще триває. Отже потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим», — наголосив Зеленський.
Зокрема, додав він, санкції мають отримати всі російські чиновники та судді, які «працюють на війну, які постійно працюють на репресії».
Читайте також
«Європейський Союз повинен повністю заблокувати діяльність усіх російських банків, без винятку. Насамперед це стосується „Газпромбанку“ — одного з головних гаманців для оплати антиєвропейської політики російської федерації», — наголосив глава держави.
Крім того, зазначив він, санкції потрібні і проти всіх російських компаній, які так чи інакше допомагають росії.
«Або у військовій сфері, або у придушенні демократії, придушенні свободи слова», — сказав Зеленський.
Також, наголосив він, ЄС «заради власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів».
«Це фундаментальне безпекове питання для всіх: і для України, і для кожної держави Європейського Союзу», — зазначив президент.

Як росіяни намагаються обійти санкції

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.