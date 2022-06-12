Зеленський розповів, яким має бути сьомий пакет санкцій проти рф — Finance.ua

Зеленський розповів, яким має бути сьомий пакет санкцій проти рф

Вчора 10:02 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності впровадження сьомого пакету санкцій проти росії, який має стати ще потужнішим.

Про це він сказав під час спільного брифінгу із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Російської Федерації, яка допомагає дуже нашій боротьбі. Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на росію за війну. Але війна, на жаль, ще триває. Отже потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим», — наголосив Зеленський.

Зокрема, додав він, санкції мають отримати всі російські чиновники та судді, які «працюють на війну, які постійно працюють на репресії».

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«Європейський Союз повинен повністю заблокувати діяльність усіх російських банків, без винятку. Насамперед це стосується „Газпромбанку“ — одного з головних гаманців для оплати антиєвропейської політики російської федерації», — наголосив глава держави.

Крім того, зазначив він, санкції потрібні і проти всіх російських компаній, які так чи інакше допомагають росії.

«Або у військовій сфері, або у придушенні демократії, придушенні свободи слова», — сказав Зеленський.

Також, наголосив він, ЄС «заради власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів».

«Це фундаментальне безпекове питання для всіх: і для України, і для кожної держави Європейського Союзу», — зазначив президент.

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