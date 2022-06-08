Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: деталі — Finance.ua

Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: деталі

Вчора 16:18 — Казна та Політика

Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: деталі

Україна направила до Європейського союзу свої пропозиції щодо сьомого санкційного пакету проти рф. Голова МЗС Дмитро Кулеба сьогодні підписав відповідний лист.

Про це він заявив під час брифінгу у середу, 8 червня.

За словами Кулеби, пропозиції України йдуть у трьох напрямках.

Перший напрямок — нові секторальні санкції у сфері енергетики, фінансів і торгівлі.

Другий — дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців та керівників держпідприємств.

Третій — закриття вже виявлених лазівок для ухилення від санкцій.

Кулеба наголосив, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути прийнятий якнайшвидше, оскільки «немає жодних раціональних причин затягувати з його прийняттям».

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«Навіть у нинішньому форматі нафтове ембарго ставить російську владу на лічильник зворотного відліку. Повне ембарго після того, як воно почне діяти, а рано чи пізно це станеться, ми з цієї теми не зіскочимо, — створить у російському бюджеті пробоїну на десятки мільярдів доларів», — додав голова МЗС.

За словами Кулеби, важливим завданням є передача заарештованих російських активів на благо України, для чого буде потрібна «політична воля» з боку країн-партнерів України.

Раніше повідомлялось, що робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій розпочнеться відразу з ухваленням 6-го.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над підготовкою сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти росії за повномасштабне вторгнення. Про це він сказав 31 травня, коли Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти росії з частковим ембарго на нафту, відключенням «Сбербанку» від SWIFT, забороною трьох пропагандистських телеканалів, а також санкціями щодо ще 80 фізичних осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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