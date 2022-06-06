ОП підготував дорожню карту санкцій проти росії — Finance.ua
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ОП підготував дорожню карту санкцій проти росії

Вчора 13:01Казна та Політика
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ОП підготував дорожню карту санкцій проти росіїОП підготував дорожню карту санкцій проти росії
Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Що це за документ

Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.
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Завдання індивідуальних санкцій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни росії проти України. Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими.

Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб:

  • олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей;
  • також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів. У додатку до документа детально пояснюється, хто належить до відповідної категорії.
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Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.
На думку групи, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях.

Ключовими санкційними механізмами мають стати:

  • заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях;
  • важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях. При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.
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Також, на думку групи, будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів політичних партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.
«Цю Дорожню карту, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола — План дій щодо посилення санкцій та Дорожню карту енергетичних санкцій, — передано всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень. Важливо й надалі посилювати санкційний тиск на росію», — підсумували в ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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