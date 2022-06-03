ЄС остаточно ухвалив шостий пакет санкцій проти рф — Finance.ua

ЄС остаточно ухвалив шостий пакет санкцій проти рф

Вчора 11:50 — Казна та Політика

ЄС остаточно ухвалив шостий пакет санкцій проти рф

Європейський Союз ухвалив шостий пакет санкцій проти рф через вторгення росії в Україну. Інформація про це з’явилася на сайті Євросоюзу.

«З огляду на загарбницьку війну росії проти України та підтримку білорусі, що триває, а також повідомлення про звірства, вчинені російськими збройними силами в Україні, Рада вирішила сьогодні (3 червня — ред.) ввести шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії та білорусі», — йдеться у повідомленні на сайті.

В ЄС наголошують, що нинішній пакет економічних санкцій ще більше обмежує здатність кремля фінансувати війну в Україні.

Що включає шостий пакет?

«Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і тих, хто дезінформує та активно сприяє пропаганді війни президента путіна», — зазначив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

Нафта

ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС. Поступовий вихід з російської нафти триватиме від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших нафтопродуктів.

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Тимчасовий виняток передбачається для імпорту сирої нафти нафтопроводом до тих країн-членів ЄС, які через своє географічне положення страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив, зазначається на сайті.

Крім того, Болгарія та Хорватія також виграють від тимчасових послаблень щодо імпорту російської морської сирої нафти та вакуумного газойлю відповідно, йдеться у повідомленні.

Відключення від SWIFT російських та білоруських банків

ЄС поширює заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи — найбільший російський банк «Сбербанк», «Кредитний банк Москви» та «Російський сільськогосподарський банк», а також на «Білоруський банк розвитку та реконструкції».

Мовлення

ЄС призупиняє мовлення в ЄС ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24"/"Russia 24″ і "Международный телецентр"/TV Centre International.

«Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включаючи пропаганду, з метою дестабілізації сусідніх з росією країн та ЄС та його держав-членів», — зазначили в ЄС.

Відповідно до Хартії основоположних прав ці заходи не завадять цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати діяльність в ЄС, крім мовлення, наприклад, дослідження та інтерв’ю.

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