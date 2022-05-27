Нафта подорожчала до максимуму за два місяці: що стало причиною — Finance.ua
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Нафта подорожчала до максимуму за два місяці: що стало причиною

Вчора 10:42Енергетика
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Ціни на нафту в п’ятницю, 27 травня, коливаються близько двомісячного максимуму, а марка Brent продемонструвала найбільший тижневий стрибок за останні півтора місяці. Цьому сприяла перспектива заборони ЄС на російську нафту і майбутній літній автомобільний сезон в Сполучених Штатах.
Про це повідомляє Reuters.
Липневі ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2% до 117,64 доларів за барель. Контракт подорожчав на 4% на цьому тижні. Ф’ючерси на нафту марки WTI) виросли на 0,1% до 113,91 доларів за барель.
Як зазначив Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, нафта дорожчає у зв’язку з тим, що ЄС стоїть на порозі повної заборони на постачання російської енергії.
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«Напередодні пікового автомобільного сезону в США нафтопродукти залишаються в дефіциті на Заході, що має підтримувати високий рівень цін на нафту протягом усього літа», — додав він.
Обидва еталонні контракти на сиру нафту повинні закінчити тиждень в плюсі, оскільки Європейська комісія продовжує домагатися одностайної підтримки всіх 27 країн-членів блоку для нових санкцій проти росії, а Угорщина стала каменем спотикання.

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Високопоставлений угорський радник сказав, що країні потрібно від 3,5 до 4 років, щоб відмовитися від російської нафти і зробити величезні інвестиції для коригування своєї економіки, і що вона не зможе підтримати запропоноване ЄС нафтове ембарго, поки не буде досягнуто угоди з усіх питань.
«Поєднання фактичної втрати поставок і зростаючої відмови від поставок з росії призведе до того, що ці товари (нафта і газ) будуть значно зростати», — сказав Кліффорд Беннетт, головний економіст ACY Securities.
Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 50%.
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За матеріалами: РБК-Україна
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