В Україні запустили сервіс, на якому можна перевірити ціни на пальне та відгуки про його наявність — Finance.ua

Користувачі онлайн-карти можуть перевірити наявність пального для низки АЗС та моніторити ціни на нього. Також користувачі можуть залишати відгуки про актуальність інформації на карті. Коментарі допоможуть зорієнтуватися, чи є реально на заправці бензин.
Моніторинг цін
Дані щодо цін оновлюються щодня, є для кожної мережі та кожної області окремо. Інформація доступна про А-92, А-95, А-95+, ДП та газ. У переліку мереж АЗС зараз — Avantage7, Авіас, Укрнафта, Chipo, KLO, ОKKO, Shell, SOCAR, UPG, WOG.
Моніторинг наявності
Другий новий сервіс — «Люди кажуть». У картках кожної АЗС можна лишити/подивитися відгуки користувачів щодо наявності бензину та дизеля. Щоб лишити відгук, натисніть кнопку «Напишіть, чи є пальне». Щоб переглянути наявні відгуки — просто клікніть на іконку АЗС.
Довідка Finance.ua:
проєкт Корисна карта був запущений на початку війни, щоб допомогти українцям дізнатися, які супермаркети, аптеки, поштові відділення зараз працюють. Згодом додали на карту кафе, ресторани;
шар Дерусифікація — про вулиці, площі, які змінили російські назви на українські;
шар Будівництво житла — інформує про житлові комплекси, які відновили будівництво.