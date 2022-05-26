В Україні запустили сервіс, на якому можна перевірити ціни на пальне та відгуки про його наявність — Finance.ua
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В Україні запустили сервіс, на якому можна перевірити ціни на пальне та відгуки про його наявність

Вчора 19:13Енергетика
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В Україні запустили сервіс, на якому можна перевірити ціни на пальне та відгуки про його наявністьВ Україні запустили сервіс, на якому можна перевірити ціни на пальне та відгуки про його наявність
В Україні запустили онлайн-карту, де можна перевірити наявність пального та дізнатись ціни.
Про це інформує ЛУН Місто.

Яка інформація є на карті

Користувачі онлайн-карти можуть перевірити наявність пального для низки АЗС та моніторити ціни на нього. Також користувачі можуть залишати відгуки про актуальність інформації на карті. Коментарі допоможуть зорієнтуватися, чи є реально на заправці бензин.

Моніторинг цін

Дані щодо цін оновлюються щодня, є для кожної мережі та кожної області окремо. Інформація доступна про А-92, А-95, А-95+, ДП та газ. У переліку мереж АЗС зараз — Avantage7, Авіас, Укрнафта, Chipo, KLO, ОKKO, Shell, SOCAR, UPG, WOG.

Моніторинг наявності

Другий новий сервіс — «Люди кажуть». У картках кожної АЗС можна лишити/подивитися відгуки користувачів щодо наявності бензину та дизеля. Щоб лишити відгук, натисніть кнопку «Напишіть, чи є пальне». Щоб переглянути наявні відгуки — просто клікніть на іконку АЗС.

Довідка Finance.ua:

  • проєкт Корисна карта був запущений на початку війни, щоб допомогти українцям дізнатися, які супермаркети, аптеки, поштові відділення зараз працюють. Згодом додали на карту кафе, ресторани;
  • шар Дерусифікація — про вулиці, площі, які змінили російські назви на українські;
  • шар Будівництво житла — інформує про житлові комплекси, які відновили будівництво.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

За матеріалами: Finance.ua
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