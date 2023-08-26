Великі міста України витратили 7% бюджетів або 10 мільярдів гривень на ЗСУ — Finance.ua

Великі міста України витратили 7% бюджетів або 10 мільярдів гривень на ЗСУ Вчора 21:22 — Казна та Політика

Великі міста України витратили 7% бюджетів або 10 мільярдів гривень на ЗСУ

Великі міста України витратили 7% бюджетів або 10 мільярдів гривень на ЗСУ за півтора роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Інформацію отримали у відповідь на запити до 24 міських рад. У відсотковому співвідношенні найбільше на фінансування оборони витратили міські ради Житомира, Хмельницького й Мукачева.

Для прикладу, в Мукачево допомога ЗСУ складала більше чверті міського бюджету, 26% (740 мільйонів гривень, тобто кожна четверта гривня). Міська рада Хмельницького витратила на допомогу армії 21% бюджету, а Житомира — 20%.

Високі показники також у Львова (10%), Бердичева і Чернівців (по 9%). Найменші показники у відсотковому співвідношенні у Києва, Запоріжжя, Броварів, Івано-Франківська й Тернополя — близько 2% міського бюджету.

Загалом найбільше коштів спрямували великі міста: Київ виділив 1,6 мільярдів гривень, Дніпро — 1,2 мільярди гривень, Львів — 1, 1 мільярди гривень. Також мільярд гривень надав Хмельницький, 0,6 мільярди — Миколаїв; 0,3 мільярди — Чернівці; по 0,2 мільярди — Черкаси, Рівне, Запоріжжя; по 0,1 мільярди — Луцьк та Івано-Франківськ.

Серед менших міст найбільші витрати в Бердичева (100 мільйонів гривень), Краматорська (78 мільйонів гривень), Новомосковська (69 мільйонів) і Дрогобича (55 мільйонів), Ковеля, Броварів, Кам’янець-Подільського (40 мільйонів), Ніжина (35 мільйонів).

Також кошти окремо спрямовували на підтримки підрозділів тероборони, лікування, реабілітацію, соціальну підтримку військових і членів їхніх родин, купівлю військових облігацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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