Київ збільшує фінансування ЗСУ до 5 млрд гривень, — Кличко Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

На засіданні Київради збільшили фінансування столицею сил оборони до 5 млрд гривень.

Про це повідомив мер Кличко.

«За законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. І ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів», — написав він.

Довідка Finance.ua:

минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва з бюджету міста виділено майже 850 мільйонів гривень;

за 6 місяців цього року — понад 380 мільйонів. Тобто, загалом — понад 1,2 мільярда.

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