Київ збільшує фінансування ЗСУ до 5 млрд гривень, — Кличко — Finance.ua
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Київ збільшує фінансування ЗСУ до 5 млрд гривень, — Кличко

Казна та Політика
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На засіданні Київради збільшили фінансування столицею сил оборони до 5 млрд гривень.
Про це повідомив мер Кличко.
«За законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. І ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів», — написав він.

Довідка Finance.ua:

  • минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва з бюджету міста виділено майже 850 мільйонів гривень;
  • за 6 місяців цього року — понад 380 мільйонів. Тобто, загалом — понад 1,2 мільярда.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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