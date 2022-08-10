Велика угорська нафтогазова компанія готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну — Finance.ua

Велика угорська нафтогазова компанія готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну Вчора 21:36 — Енергетика

Велика угорська нафтогазова компанія готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну

Угорська нафтогазова компанія MOL проводить переговори щодо того, щоб взяти на себе оплату транзиту російської нафти через територію України.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

З такою пропозицією угорська компанія виступила після того, як транспортування нафти трубопроводом Дружба було зупинено на кілька днів через технічні проблеми банків, пов’язані зі сплатою російською стороною транзитного збору.

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«Попри те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також веде переговори про те, щоб взяти на себе комісію», — заявив представник пресслужби угорської компанії.

Днем раніше російська компанія Транснефть заявила, що постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом Дружба зупинено з 4 серпня.

По південній гілці нафтопроводу Дружба, що проходить через територію України, постачання нафти здійснювалося у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ Транснєфть та АТ Укртранснафта.

Транзит північною гілкою нафтопроводу Дружба через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини йде штатно.

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