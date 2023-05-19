Велика Британія заборонить російські алмази, мідь, алюміній і нікель — Finance.ua
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Велика Британія заборонить російські алмази, мідь, алюміній і нікель

Банківські метали
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Велика Британія заборонить російські алмази, мідь, алюміній і нікель
Велика Британія заборонить російські алмази, мідь, алюміній і нікель
Прем'єр Ріші Сунак оголосить про заборону поставок російських алмазів до Великобританії, оскільки він та інші лідери G7 посилюють санкції проти володимира путіна.
Заборона на алмази є частиною більш широкого пакету санкцій, оскільки прем'єр-міністр і його союзники використовують щорічний саміт G7 в Токіо, щоб подвоїти підтримку України, повідомляє телеканал Sky News.
Санкції також будуть поширюватися на імпорт міді, алюмінію і нікелю російського походження, а також на заморожування експортного ринку алмазів вартістю 4 млрд доларів (3,2 млрд фунтів стерлінгів).
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Великобританія також вводить санкції ще щодо 86 осіб і компаній з путінського військово-промислового комплексу.
«Санкції, введені проти росії Великобританією і партнерами по G7, надають явний і прогресивний вплив на зниження рівня військових зусиль путіна. Велика сімка залишається єдиною перед лицем загрози з боку росії і твердо підтримує Україну», — сказав Сунак.
Прес-секретар прем'єр-міністра заявив, що уряд очікує, що всі партнери по G7 оголосять про санкції, щоб продемонструвати силу проти москви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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