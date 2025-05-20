Велика Британія введе нові правила для криптокомпаній з 2026 року — Finance.ua
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Велика Британія введе нові правила для криптокомпаній з 2026 року

Криптовалюта
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Велика Британія введе нові правила для криптокомпаній з 2026 року
Велика Британія введе нові правила для криптокомпаній з 2026 року
З 1 січня 2026 року всі криптовалютні компанії, які працюють у Великій Британії або обслуговують її громадян, будуть зобов’язані звітувати перед податковими органами про кожного користувача та кожну транзакцію.
Нові правила запровадить у межах глобальної ініціативи Cryptoasset Reporting Framework (CARF).
Мета нововведення — посилення прозорості крипторинку та боротьба з ухиленням від сплати податків, що має наблизити стандарти звітності в криптосфері до банківських.
Компанії повинні будуть зібрати й передати HMRC таку інформацію про користувачів:
  • повне ім’я, адресу та податковий ідентифікаційний номер (TIN);
  • дані про всі транзакції: тип і кількість активів, вартість і характер операції.

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Зобовʼязання поширюється як на внутрішні, так і на іноземні платформи, що працюють з британськими клієнтами. За порушення або неповну звітність передбачено штрафи до £300 за кожного користувача.
Попри те, що обов’язкове звітування розпочнеться лише в 2026-му, британська влада рекомендує компаніям почати збір даних уже зараз, аби встигнути адаптувати свої процеси та інфраструктуру.
Таким чином британський уряд прагне поєднати регулювання з підтримкою фінтеху. У квітні під час UK Fintech Week міністерка фінансів Рейчел Рівз заявила про підготовку законопроєкту, який інтегрує біржі, кастодіальні сервіси та інших учасників крипторинку до єдиного регуляторного поля.
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«Надійні правила у сфері криптовалют підвищать довіру інвесторів, сприятимуть розвитку фінтеху та захистять громадян по всій країні», — підкреслила Рівз.
Британія також досліджує можливість створення трансатлантичної регуляторної «пісочниці» для цифрових активів у співпраці зі США.
Новий підхід країни відрізняється від регулювання MiCA, ухваленого в Європейському Союзі. Замість створення окремої структури, Велика Британія інтегрує криптовалюти у вже чинне фінансове законодавство. Це стосується кредитування, стейкінгу, стабільних монет тощо — без додаткових вимог для закордонних емітентів стейблкоїнів або обмежень за обсягами транзакцій.
За матеріалами:
borgexpert
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