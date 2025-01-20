Велика Британія створить гігантський дата-центр за $2,4 млрд — Finance.ua
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Велика Британія створить гігантський дата-центр за $2,4 млрд

Технології&Авто
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Велика Британія створить гігантський дата-центр за $2,4 млрд
Велика Британія створить гігантський дата-центр за $2,4 млрд
До 2026 року місто Лоутон в Ессексі стане місцем розташування найбільшого у Великій Британії центру обробки даних ШІ. Компанія Nscale планує вкласти £2 млрд у будівництво об’єкта, який створить 500 робочих місць під час зведення і ще 250 постійних вакансій для його управління.
Радник округу Еппінг-Форест Стівен Мюррей назвав проєкт значною можливістю для регіону. Центр, який розташується на Ленгстон-роуд, стане першим такого роду об’єктом в Ессексі, зміцнюючи позиції Великої Британії як світового лідера в галузі штучного інтелекту.
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Компанія Nscale заявила, що проєкт спрямований на стимулювання економіки країни та залучення комерційних інвестицій. За словами головного операційного директора компанії Алекса Шарпа, потужність центру становитиме 50 МВт, що зробить його важливим інфраструктурним вузлом для державних і приватних секторів.
На тлі цих подій уряд оголосив про залучення £14 млрд інвестицій у технологічний сектор. Ці кошти допоможуть використовувати штучний інтелект для підвищення ефективності охорони здоров’я, оборони та інших ключових галузей.
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Доктор Хайдер Раза з Університету Ессекса зазначив, що створення центру матиме значний вплив на державний сектор, відкриваючи нові можливості для його модернізації та цифровізації.
Будівництво центру обробки даних у Лоутоні підкреслює прагнення Великої Британії зміцнити свою роль у розвитку штучного інтелекту, одночасно стимулюючи регіональний розвиток і створення нових робочих місць.
За матеріалами:
Cryptonews
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