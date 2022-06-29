Велика Британія розширила санкції проти росії — Finance.ua
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Велика Британія розширила санкції проти росії

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Велика Британія розширила санкції проти росії
Велика Британія розширила санкції проти росії
Уряд Великої Британії розширив санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. В оновленому списку фігурує російський мільярдер Володимир Потанін.
Обмеження передбачають заборону на вʼїзд до Сполученого Королівства та заморожування активів на території країни при їх виявленні.
Потаніна включили до списку як власника росбанку («Інтеррос» придбав банк у Societe Generale, що залишав російський ринок). росбанк веде бізнес у фінансовому секторі рф, який представляє стратегічну важливість для російського уряду, йдеться у документі.
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Під санкції також потрапив син мільярдера Михайла Гуцерієва Саїд. У повідомленні зазначено, що він підтримує російську владу, керуючи або контролюючи інвестхолдинг SFI, що працює у стратегічно важливому для рф фінансовому секторі.
Санкції торкнулися московського індустріального банку та вугільної групи «Колмар». IT-інтегратор для учасників фінринку R-Style Softlab включений до списку санкцій як компанія, яка може знизити ефект від відключення російських банків від SWIFT.
У списку фізосіб також губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв, голова ради директорів «БТС-Мосту» Руслан Байсаров, голова ради директорів та акціонер «СПБ біржі» Іван Тиришкін, а також «вагнерівці» Андрій Трошев та Андрій Богатов.

Довідка Finance.ua:

  • 23 червня Велика Британія запровадила низку експортних санкцій проти рф. Під обмеження потрапили морські технології, авіапальне та додаткові компоненти для ключових економічних галузей рф;
  • росбанк, який належить Потаніну, входить до списку системно значущих кредитних організацій російського центробанку. Його клієнтами, за даними на жовтень 2021 року, були близько 4 млн осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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