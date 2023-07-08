Вчені створили пожежний безпілотник FireDrone — Finance.ua

Вчені створили пожежний безпілотник FireDrone 08.07.2023, 01:52 — Технології&Авто

Вчені створили пожежний безпілотник FireDrone

Вчені з Імперського коледжу Лондону та швейцарського дослідницького інституту Empa розробили квадрокоптер FireDrone, який призначений для допомоги пожежникам і рятувальникам.

Про це повідомляє Coria.

FireDrone вогнестійкий і може витримувати температуру до 200 градусів протягом 10 хвилин. Безпілотник буде проводити огляд будівель під час пожежі та надаватиме рятувальникам інформацію про пошкоджені ділянки.

Дрон має захисний шар, який витримує високу температуру та захищає його електроніку. Він створений з аерогелю — матеріалу з великою кількістю повітряних порожнин, які утворюються в матриці з поліамідного пластику, кремнезему і скловолокна, що допомагає зміцнити його структуру. Зовнішня оболонка дрона зроблена з алюмінію і також допомагає відбивати тепло.

У комплектації FireDrone, крім батареї, польотного контролера, відеопередавача і радіоприймача, є різноманітні сенсори, як-от оптична камера, інфрачервона камера і датчик CO2. Всередині дрона створюється охолоджувальний ефект, оскільки газ випаровується з датчика CO2.

Перед входом до приміщень, охоплених вогнем, пожежники запускатимуть туди безпілотник, який передаватиме дані в режимі реального часу, надаючи інформацію про джерела вогню та місцерозташування людей, які перебувають у небезпеці.

FireDrone вже пройшов випробування у навчальному центрі пожежників, планують провести ще кілька тестів. Після комерціалізації цей дрон можна буде використовувати для виявлення та контролю лісових пожеж, а також для розвідки у дуже холодних умовах завдяки ізоляційному аерогелю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.