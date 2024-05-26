Вчені розробили технологію, яка дасть можливість для спілкування людям, які втратили мовні здібності — Finance.ua

Вчені розробили технологію, яка дасть можливість для спілкування людям, які втратили мовні здібності Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Вчені розробили технологію, яка дасть можливість для спілкування людям, які втратили мовні здібності, Фото: freepik

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту створили пристрій «мозок-машина», що перетворює мозкові сигнали в слова або аудіовиходи. Це дасть можливість для спілкування людям, які втратили свої мовні здібності через хвороби або травми.

Про це повідомляє Nature.

Науковці представили інтерфейси мозок-машина (ІММ) — пристрої, які пропонують багатообіцяючий технологічний шлях для обходу неврологічних порушень шляхом запису нейронної активності безпосередньо з кори головного мозку.

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Вчені охарактеризували уявлення чотирьох різних мовних процесів у популяції нейронів в корі головного мозку:

слухове сприйняття;

читання слів;

внутрішнє мовлення;

вокалізована мова.

Під час тестів двом учасникам з тетраплегією, паралічем усіх чотирьох кінцівок, імплантували масиви мікроелектродів в моторну кору головного мозку, зокрема, у супрамаргінальну звивину, яка відповідає за формування внутрішнього мовлення.

Пацієнти, яким імплантували сітки на лобовій, тім'яній і скроневій ділянках, мовчки читали або озвучували написані вісім слів з екрана потягом трьох днів.

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Шість слів були існуючими: поле бою, ковбой, пітон, ложка, плавання та телефон). Два псевдослова (nifzig і bindip) були додані для вивчення фонетичного представлення. Слова учасникам подавались на слух або були написані.

Учасники внутрішньо вимовляли слово під час фази внутрішнього мовлення та озвучували те саме слово під час фази мовлення.

Усі дані оброблялись за допомогою компʼютерної моделі, щоб розшифрувати та інтерпретувати сигнали мозку пацієнтів.

Дослідникам вдалось декодувати дані при офлайн-аналізі з точністю до 55% для обох учасників і 24% для кожного учасника відповідно.

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Тестування в онлайні виявилось більш вдалим — тут показники точності на ІММ внутрішнього мовлення в середньому досягли 79% і 23% точності відповідно.

Неврологічні захворювання, такі як бічний аміотрофічний склероз (БАС) і ураження головного мозку можуть призвести до втрати мовних здібностей.

У найважчих випадках пацієнти, які відчувають повний параліч, можуть залишитися без будь-яких засобів зв’язку. Пацієнти з боковим амиотрофічним склерозом вважають втрату мови найбільш серйозною проблемою.

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Інтерфейси мозок-машина (ІММ), які пропонують науковці, можуть дати таким людям багатообіцяючий технологічні можливості для обходу неврологічних порушень шляхом запису нейронної активності безпосередньо з кори головного мозку.

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