ШІ може забрати роботу у 60% населення світу у найближчі 2 роки — Finance.ua

ШІ може забрати роботу у 60% населення світу у найближчі 2 роки Сьогодні 06:25 — Технології&Авто

ШІ може забрати роботу у 60% населення світу у найближчі 2 роки

За словами виконавчої директорки Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліни Георгієвої, штучний інтелект може мати вирішальний вплив на світовий ринок праці у найближчі декілька років.

Про це пише Reuters.

Чиновниця попереджає, що ШІ може вплинути на 60% робочих місць у розвинених країнах та 40% робочих місць у всьому світі протягом наступних двох років. Георгієва наголосила, що ШІ може принести як значний ріст продуктивності, так і ризики поширення дезінформації та зростання нерівності.

На міжнародній конференції, організованій Швейцарським інститутом міжнародних досліджень, Георгієва вказала на те, що світовій економіці залишилося дуже мало часу для адаптації до цих змін. Вона зазначила, що економіка продовжує залишатися стійкою, попри пандемію 2020 року та російсько-українську війну, а інфляція залишається під контролем у більшості регіонів світу.

Такі коментарі високопосадовців з’являються на тлі зростаючого зацікавлення щодо впливу ШІ на різні аспекти суспільства, включаючи військові технології та наукові дослідження.

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Раніше дослідження науковців з Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало, що наразі немає економічно ефективних способів, що дозволяють замінити живу робочу силу технологіями на основі штучного інтелекту. Вченими було виявлено, що тільки 23% представників професій, що можуть бути ефективно замінені на ШІ. В інших випадках робота людей все ще вигідніша економічно, оскільки інтеграція та експлуатація систем візуального розпізнавання коштує дорого.

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