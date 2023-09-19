Вчені розробили роботів, які замінять людей охоронців — Finance.ua
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Вчені розробили роботів, які замінять людей охоронців

Технології&Авто
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Швейцарський стартап Ascento представив нових роботів, що можуть замінити людей охоронців. За словами розробників, нестача охоронців — проблема багатьох галузей, завантажені працівники змушені брати понаднормові, це впливає на пильність та працездатність.
Робот Ascento Guard пересувається зі швидкістю людини, виконуючи нескладні, але важливі завдання: патрулює периметр, шукає дірки в огорожах, проводить теплове сканування на предмет вторгнень та пожеж, контролює освітлення та паркування. Якщо робот виявляє загрозу, він повідомляє відповідальну людину через спеціальний додаток, інтегрований з системами відеоспостереження і надійно захищений шифруванням.
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У конструкції робота є ноги та колеса, які дозволяють пересуватися різними поверхнями, економлячи при цьому заряд батареї. Ноги складаються, тому сходи та ями теж не перешкода. Передбачається, що роботи стануть для співробітників охорони надійними партнерами у патрулюванні великих об'єктів. При цьому етичний кодекс Ascento забороняє фізичний контакт машини з людиною.
Компанія також приєдналася до ініціативи Boston Dynamics щодо мирного застосування робототехніки та пообіцяла не використовувати свої розробки як зброю. За словами голови Ascento Алессандро Морра, їхні основні конкуренти — американські Cobalt та Knightscope. Однак Cobalt зосереджена на внутрішній охороні, а Knightscope — на місцях масового скупчення людей. Відмінність Ascento — орієнтація на промзони та покращена прохідність.
Вчені розробили роботів, які замінять людей охоронців
Морра також зазначив, що цей проект — лише початок. Наприклад, вчені планують навчити роботів працювати всередині приміщень та у повітрі. «Роботи — це спосіб вирішити найгострішу проблему — брак кадрів. Але реальна перевага, яку ми маємо, — це аналіз зібраних даних за допомогою ШІ, щоб фіксувати час і місце інцидентів або спостерігати за машинами, які постійно паркуються не там, де належить», — підсумував Алессандро Морра.
За матеріалами:
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