У США створили нового робота-гуманоїда Apollo (відео) — Finance.ua

У США створили нового робота-гуманоїда Apollo (відео) Сьогодні 02:40 — Технології&Авто

У США створили нового робота-гуманоїда Apollo (відео)

Американська компанія Apptronik представила нового людиноподібного робота Apollo.

Про це повідомляє NewAtlas.

Apollo створений для роботи на складах, однак компанія планує розширити сфери його застосування.

Робот заввишки 173 см, важить 73 кг. Він може працювати приблизно 4 години безперервно і піднімати до 25 кг ваги, що робить його сильнішим за Figure 01 від Figure та Optimus від Tesla, які можуть піднімати не більше 20 кг.

Apollo має модульну конструкцію і його верхню частину можна окремо встановлювати на колісну платформу або нерухому опору. Для взаємодії з людьми робот має очі-відеокамери та індикатор на лицьовій частині голови, який може виражати емоції та відображати текстову та графічну інформацію. Грудна частина Apollo також обладнана інформаційним OLED-екраном.

Наразі Apollo є альфа-версією, однак компанія Apptronik планує випустити комерційну версію цього робота до 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.