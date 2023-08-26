Вчені розробляють OLED-дисплеї, які можна згинати та розтягувати — Finance.ua

Вчені розробляють OLED-дисплеї, які можна згинати та розтягувати Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

Вчені розробляють OLED-дисплеї, які можна згинати та розтягувати

Дослідники з Прітцкерівської школи молекулярної інженерії (PME) при Чиказькому університеті розробили матеріал, який може згинатися навпіл або розтягуватися більш ніж у два рази від початкової довжини і випромінює флуоресцентне світло.

Про це повідомляє видання EurekAlert.

Матеріал, описаний у Nature Materials, має широкий спектр застосувань — від переносної електроніки та датчиків здоров’я до складних комп’ютерних екранів.

Дисплеї більшості смартфонів, а також телевізорів використовують технологію OLED (органічний світловипромінюючий діод), яка має невеликі органічні молекули між провідниками. Коли вмикається електричний струм, молекули випромінюють яскраве світло. Однак будівельні блоки OLED мають тісні хімічні зв’язки та жорстку структуру. Матеріали, які зараз використовуються в OLED-дисплеях, дуже крихкі, вони не розтягуються.

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Сіхонг Ван, доцент кафедри молекулярної інженерії, який керував дослідженням, з Хуаном де Пабло, професором молекулярної інженерії, вирішили створити нові полімери, які поєднували б дві основні властивості. Їх ціллю було надати полімерам із гнучкими молекулярними ланцюжками еластичність, а також, зробити так, щоб одночасно такий органічний матеріал ефективно випромінював світло.

Вони створили кілька прототипів нових екранів. Як і передбачалось науковцями, матеріали вийшли гнучкими, еластичними, яскравими, міцними та енергоефективними. Ключовою особливістю їхньої розробки стало використання «термічно активованої сповільненої флуоресценції», яка дозволяла матеріалам перетворювати електричну енергію на світло з високою ефективністю.

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За словами Сіхонга Вана, винайдені гнучкі світлодіоди можна використовувати не тільки для відображення інформації, але й інтегрувати у переносні датчики, яким потрібне світло. Наприклад, кровоносні судини потрібно просвічувати датчиками, які вимірюють оксигенацію крові (насиченість гемоглобіну киснем) та частоту серцевих скорочень.

Сіхонг Ван сказав, що їх матеріал також може бути інтегрований в імплантовані пристрої, які використовують світло для контролю активності нейронів у мозку (наразі цей метод дослідження мозку та його захворювань використовується лише в експериментах на тваринах).

Команда планує розробити нові варіанти дисплея, інтегруючи додаткові кольори у флуоресценцію та покращуючи ефективність і продуктивність.

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