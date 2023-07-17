LG Electronics представила перший у світі бездротовий OLED-телевізор — Finance.ua

LG Electronics представила перший у світі бездротовий OLED-телевізор
Південнокорейська компанія LG Electronics презентувала Signature M — перший у світі бездротовий OLED-телевізор (органічний світлодіод).
Про це повідомляє Yonhap.
Першою країною, де розпочнуться його продажі, стала Південна Корея.
Зазначається, що 246-сантиметровий телевізор із органічним світлодіодом продаватиметься з передавачем Zero Connect Box, який надсилає на екран відео- та аудіосигнали з роздільною здатністю до 4K і частотою оновлення екрану в 120 Гц по бездротовій мережі.
Цей передавач нагадує коробку у формі куба. Його можна розмістити на відстані до 10 метрів, і він все одно безперебійно передаватиме дані.
У компанії заявили, що розробили алгоритм, який допомагає мінімізувати помилки або збої в передачі сигналів та визначає оптимальний шлях їхньої передачі.
В LG додали, що розробка Signature M стала можливою завдяки OLED-технологіям компанії та ноу-хау, які вона створила за останнє десятиліття.
Це п’ятий LG Signature OLED з часу появи першого в 2016 році. У 2020 році Signature OLED R був випущений як перший у світі телевізор, який можна згорнути.
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