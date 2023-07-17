LG Electronics представила перший у світі бездротовий OLED-телевізор — Finance.ua

LG Electronics представила перший у світі бездротовий OLED-телевізор 17.07.2023, 00:17 — Технології&Авто

LG Electronics представила перший у світі бездротовий OLED-телевізор

Південнокорейська компанія LG Electronics презентувала Signature M — перший у світі бездротовий OLED-телевізор (органічний світлодіод).

Про це повідомляє Yonhap.

Першою країною, де розпочнуться його продажі, стала Південна Корея.

Зазначається, що 246-сантиметровий телевізор із органічним світлодіодом продаватиметься з передавачем Zero Connect Box, який надсилає на екран відео- та аудіосигнали з роздільною здатністю до 4K і частотою оновлення екрану в 120 Гц по бездротовій мережі.

Цей передавач нагадує коробку у формі куба. Його можна розмістити на відстані до 10 метрів, і він все одно безперебійно передаватиме дані.

У компанії заявили, що розробили алгоритм, який допомагає мінімізувати помилки або збої в передачі сигналів та визначає оптимальний шлях їхньої передачі.

В LG додали, що розробка Signature M стала можливою завдяки OLED-технологіям компанії та ноу-хау, які вона створила за останнє десятиліття.

Це п’ятий LG Signature OLED з часу появи першого в 2016 році. У 2020 році Signature OLED R був випущений як перший у світі телевізор, який можна згорнути.

Укрінформ За матеріалами:

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