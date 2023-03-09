LG представила OLED-телевізор, на 70% яскравіший за інші — Finance.ua

LG представила OLED-телевізор, на 70% яскравіший за інші
Південнокорейська компанія LG Electronics випустила новий OLED-телевізор із органічним світлодіодом, який на 70% яскравіший за інші моделі.
Про це повідомляє The Korea Herald.
Як зазначається, OLED Еvo TV має діагональ 165,1 сантиметра і на 70% яскравіший за телевізори з таким же розміром екрана та менше віддзеркалення.
Він оснащений процесорним чипом Alpha 9 шостого покоління на основі штучного інтелекту.
За даними компанії LG, на її частку припадає понад 60% світового ринку OLED-телевізорів.
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